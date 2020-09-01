30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, разгорячила сеть кадром со спальни

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позирует обернувшишь в полотенце.

Кошкина рассказала, что решила похудеть и уже запланировала занятия в спортзале.

«Сладких снов вам, мои дорогие подписчики💫 Завтра по плану ранний подъем и спортзал💪🏼🤪 Ваши прогнозы, дойду до него?😅 Хочу сбросить пару кг, а отпуск всего 3 дня)», - написала она.

Также Кошкина похвасталась новыми пышными ресницами.

После фото артистки начался настоящий бум откровений в комментариях.

«Лучшая», «Я развелся из-за тебя», «Хочу быть тем, с кем бы ты просыпалась с улыбкой на лице», «Красивенная какая», «Какая же ты красивая», - пишут в Сети.

Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Так, на вечеринке в честь дня рождения Ляйсан Утяшевой Гарик проводил время в компании «звезды с выдающейся грудью», которая принимает участие в проекте «Однажды в России», писали популярные телеграм-каналы. Хотя имя девушки изначально упомянуто не было, пользователи тут же предположили, что под это описание подходит Кошкина.

Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы. Хотя ее заявление убедило далеко не всех.

Напомним, Гарик Харламов впервые показал своих детей вне брака, в сети фурор.

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