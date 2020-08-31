30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила откровенным фото и пикантным намеком
Как передает Рoliteka.net, девушка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом. Ярко накрашенная брюнетка всунула в камеру аппетитный бюст стянутый не то в черный топ, не то платье (так как фото обрезано, разглядеть подробнее не представляется возможным).
Блогерша заинтриговала в подписи своим таинственным воздыхателем, с котором провела выходные.
"Тут - одна) если фото наберёт очень много лайков, увидите с кем...😂 #weekend", - сообщила Кошкина.
Пользователи, между прочим, предположили, что Яна весело провела время с шоуменом Гариком Харламовым, который недавно объявил о расставании с актрисой Кристиной Асмус.
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"Красивые глаза)"
"Гарик 😄"
"Ну вас тут, как минимум, три😂"
"Не знаю куда посмотреть то ли в глаза то ли на картину эту странную"
"@garikkharlamov выходи уже!"
"С Харламовым?😂"
"Просто умыть лицо. Ресниц своих нет как и губ, бровей так же нет. Просто девушка"
"Ооочень красивая❤️❤️"
"Боже.. Яна! Это перебор..!!!"
"Харламов рядом"
Ранее мы рассказывали, что Кошкина ошеломила горячим кадром в постели - ракурс просто поражает. Девушка улеглась на живот, "сдавив" пышный бюст. Кроме того, Яна сложила свои губы, как для поцелуя.
"Кто там интересовался, удобно ли мне спать на животе?✌🏼😅 #goodnight", - подписала фото звезда, намекая на то, что выдающийся бюст ей ничуть не мешает.
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