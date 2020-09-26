30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, похвасталась шикарным декольте

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на ее страничке в Instagram.

На кадре Кошкина появилась в довольно откровенном образе, пожелав своим поклонникам спокойной ночи.

После увиденного декольте им вряд ли удалось спокойно уснуть, поскольку шикарная грудь Яны так и пытались выпрыгнуть с тесного платья.

В комментариях под ее постом начались настоящие баталии. Многим такой образ девушки показался слишком откровенным, но были и "защитники" бюста Яны.

"Зачем так грудь оголять??) И так все красиво!", "Дал же Бог человеку такие красивые глаза", "Совсем исхудала", "Да уж, глаза у тебя просто прелесть", "Эти глаза напротив", "И как теперь уснуть?", "УГарика что ли?", - писали под постом актрисы.

Напомним, Харламову недавно приписали роман с Яной Кошкиной. Телеведущую якобы видели в компании юмориста на одном из официальных мероприятий. Тотчас же пошли слухи о предстоящей свадьбе.

Асмус в шутку подтвердила информацию, заявив, что она будет подружкой невесты на дне заключения брака ее бывшего мужа и его новой пассии. Кошкина в своем Инстаграме решила прокомментировать сложившееся положение вещей. Она заявила, что ей зря приписывают роман с Харламовым.

Напомним, что пышногрудая «невеста Харламова» распахнула свою гордость и показала необычный дар: "Ты с другой планеты?".

А еще Politeka писала, что фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя".

Также Politeka сообщала, что опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!".