Российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, записала видеообращение после ЧП на съемках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. Видео артистка опубликовала в «Сторис».

Отметим, Кошкина сейчас снимается в фильме ужасов. И как оказалась, там все очень непросто. Из-за непредвиденного инцидента она даже частично лишилась слуха.

«Я сейчас на съемках с ног до головы залитая киношной кровью играю ужас и полный трэш. Струя крови затекла мне глаз, и он теперь красный вместо зеленого. А вторая струя почему-то лилась в ухо, которым я теперь не слышу. Это только малая часть из того, что со мной происходило на съемках этого проекта», - рассказывала девушка ранее.

Теперь же Кошкина показала, как выглядит, после всего, что ей пришлось перенести.

«Жду продолжения нашего прекрасного съемочного дня. Смыли мне наполовину кровь. На время обеда. Сейчас будут возвращать мне макияж и возвращаться к нашей чудесной сцене», - говорит актриса совсем не радостно.

Также Кошкина показалась пользователем Сети, когда съемочный день подошел к концу.

«Домой! Без комментариев», - сказала она коротко.

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