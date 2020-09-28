Українська телеведуча Оля Фреймут розповіла, як змінилося її життя після участі в проекті «Танці з зірками»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Після ефірів не можу спати-3 години й все. З цього працюю над іншими проектами", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Фреймут відпочиває з друзями та сестрою в ресторані.

"Ранок понеділка-це можливість зустрінеться з друзями, колегами та партнерами. І я багато не спала - тільки три години, тому що емоцій дуже багато. Замість того, щоб просто лежати на подушці, вирішила попрацювати», - зазначила сама Фреймут.

Звернемо увагу, що шанувальники не могли в цей момент підтримати кумира, оскільки кадрами телеведуча поділилася в Сторіс.

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Інцидент стався під час п'ятого прямого ефіру танцювального шоу. Після свого виступу Ольга вислухала зауваження суддів і вирішила підколоти їх за всю критику, яку їй довелося вислухати.

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