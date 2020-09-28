Украинская телеведущая Оля Фреймут рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в проекте «Танці з зірками»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«После эфиров не могу спать – 3 часа и все. По этому работаю над другими проектами», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах изменившаяся на лицей Фреймут отдыхает с друзьями и сестрой в ресторане.

«Утро понедельника – это возможность встретится с друзьями, коллегами и партнерами. И я много не спала – только три часа, потому что эмоций очень много. Вместо того, чтобы просто лежать на подушке, решила поработать», - отметила сама Фреймут.

Обратим внимание, что поклонники не могли в этот момент поддержать кумира, поскольку кадрами телеведущая поделилась в Сторис.

До этого мы рассказывали, что скандальная телеведущая Ольга Фреймут, которая является одной из участниц проекта «Танці з зірками» публично унизила одного из судей шоу

Инцидент произошел во время пятого прямого эфира танцевального шоу. После своего выступления Ольга выслушала замечания судей и решила подколоть их за всю критику, которую ей пришлось выслушать.

Напомним, что острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... ".

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