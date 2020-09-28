Скандальная телеведущая Ольга Фреймут, которая является одной из участниц проекта «Танці з зірками» публично унизила одного из судей шоу

Как передает Politeka.net, инцидент произошел во время пятого прямого эфира танцевального шоу. После своего выступления Ольга выслушала замечания судей и решила подколоть их за всю критику, которую ей пришлось выслушать.

Фреймут подарила Екатерине Кухар ножницы, чтобы она «подрезала свой язычок», а с Владом Ямой обошлась еще жестче. Обиженная Фреймут решила подарить хореографу свою книгу «Этикет». По мнению телеведущей, Яме не мешало бы подтянуть эти знания.

«По этикету мужчинчик не может делать замечания женщине при людях. Не может мужчинчик много жаловаться. Мужчина больше молчит, чем говорит, чего не скажешь о тебе Влад. Поэтому я буду работать над танцем, Илья будет работать над поддержкой, а ты Влад, работай над манерами», - отчитала Яму ведущая и передала ему книгу.

Стоит отметить, что Влад Яма немного растерялся от слов участницы. Было видно, что ему неприятно и неудобно выслушивать подобные слова от Фреймут. Тем более, учитывая тот факт, что Ольга уже успела переругаться с Кухар, Лесей Никитюк и Машей Ефросининой во время предыдущего эфира.

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