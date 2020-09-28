Російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, похвалилася фігурою в топі з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я зараз на зйомках з ніг до голови залита кіношною кров'ю, граю жах і повний треш. Знімаємо вбивство🙈 струмінь крові затекла мені око, і він тепер червоний замість зеленого) а другий струмінь чомусь лилася у вухо, яким я тепер не чую😅 це тільки мала частина з того, що зі мною відбувалося на зйомках цього проекту», - йдеться в повідомленні.

Також Кошкіна розповіла, як буде приводити себе в порядок після зйомок.

"Сьогодні мій крайній знімальний день тут, і ні дивлячись ні на що, я розумію, що буду дуже сумувати за нашою командою і за всіма труднощами, які ми подолали. Через пару годин я відмокну у ванній, приведу себе в порядок і все знову буде добре", - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на знімках Кошкіна позує в елегантному вбранні й топі з глибоким декольте, який максимально підкреслює її значні форми. Образ вона доповнила красивими сережками й макіяжем.

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