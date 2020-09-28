Российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, похвасталась фигурой в топе с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я сейчас на съёмках с ног до головы залитая киношной кровью, играю ужас и полный трэш. Снимаем убийство🙈 Струя крови затекла мне глаз, и он теперь красный вместо зелёного) А вторая струя почему-то лилась в ухо, которым я теперь не слышу😅 Это только малая часть из того, что со мной происходило на съёмках этого проекта», - говорится в сообщении.
Также Кошкина рассказала, как будет приводить себя в порядок после съемок.
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«Сегодня мой крайний съёмочный день тут, и ни смотря ни на что, я понимаю, что буду очень скучать по нашей команде и по всем трудностям, которые мы преодолели. Через пару часов я отмокну в ванной, приведу себя в порядок и всё снова будет хорошо», - говорится в тексте сообщения.
Обратим внимание, что на снимках Кошкина позирует в элегантном наряде и топе с глубоким декольте, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. Образ она дополнила красивыми серьгами и макияжем.
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