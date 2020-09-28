Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret поділилася сонячним фото, позуючи на ньому без ліфчика

Супермодель ніколи не перестає дивувати фанатів. В її профілі в соціальній мережі Instagram можна знайти найрізноманітніші фото зі зйомок для глянцевих журналів, топові кадри з показів і незвичайні домашні фото з сестрою і подругами.

При цьому кадри, на яких Белла в природному вигляді і без зайвих прикрас як і раніше найпопулярніші.

Наприклад, фото, на якому Хадід позувала в простій білизні і розстебнувши сорочку залишається одним з найбільш обговорюваних фанатами. Дівчина позувала прямо біля дивана, сидячи на траві і виставивши стрункі ніжки на показ. Також Белла відчинила світло-блакитну сорочку, під якою не було ліфчика, засвітивши при цьому свій бюст.

Завершують образ зірки сонцезахисні окуляри і вдало підібране освітлення. Ось що пишуть шанувальники:

"Суцільна розкіш, ти прекрасна троянда🔥", "така красива дівчина" «" я буду там, любити і втішати тебе💍 🌹 🇵 🇸", "красиві ноги і ступні, Белла», «ти все, що мені потрібно🌹 🇵 🇸», «це відмінний шлях попереду, це просто показує початок 😀», «дуже красиво, супер краса", "дуже гаряче", " ви думаєте, можна зупинитися?", "Навіщо приховувати ці чудові активи», «Ваааав приємно😘 😘», "прекрасне створення".

Модель постійно привертає увагу до себе, адже струнка красуня володіє ефектною зовнішністю і знає, як схуднути без особливих зусиль. Щоб притримувати себе в певній формі, вона навіть змінила свій раціон. Тепер вранці вона їсть омлет або бутерброд з овочами, а в обід вважає за краще з'їсти трохи риби з гарніром.

Взагалі, Белла їсть потроху, але часто. Робить вона це, тому що у неї низький рівень цукру в крові.

Через напружену роботу – іноді їй доводиться стояти по 20 годин на день – Белла трохи перестаралася і помітно схудла, отримавши хвилю критики в мережі. Їй навіть довелося зробити публічну заяву:

«Я дійсно не хотіла так сильно худнути, і зараз хочу повернути на місце груди і дупу. Не моя вина, що вимоги до сучасних моделей такі жорсткі! Так, коливання ваги у мене дуже сильні, і я не хочу більше говорити про це. Зрештою, ми всі дуже різні", - сказала Белла одного разу в інтерв'ю журналу People.

Як можна побачити на фото з прогулянки Белли в чорному бікіні з золотими кільцями на стегнах, вона змогла трохи набрати вагу, щоб не виглядати настільки худою. Також дівчина підтягнула сідниці і стегна завдяки спорту.

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