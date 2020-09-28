Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret поделилась солнечным фото, позируя на нем без лифчика

Супермодель никогда не перестает удивлять фанатов. В ее профиле в социальной сети Инстаграм можно найти самые разные фото со съемок для глянцевых журналов, топовые кадры с показов и необычные домашние фото с сестрой и подругами.

При этом кадры, на которых Белла в естественном виде и без лишних украшений по-прежнему самые популярные.

К примеру, фото, на котором Хадид позировала в простом белье и расстегнув рубашку остается одним из самых обсуждаемых фанатами. Девушка позировала прямо возле дивана, сидя на траве и выставив стройные ножки на показ. Также Белла распахнула светло-голубую рубашку, под которой не было лифчика, засветив при этом свой бюст.

Завершают образ звезды солнцезащитные очки и удачно подобранное освещение. Вот что пишут поклонники:

«Сплошная роскошь, ты прекрасная роза🔥», «Такая красивая девушка», «Я буду там, Любить и утешать тебя 💍🌹🇵🇸», «Красивые ноги и ступни, Белла», «ты все, что мне нужно 🌹🇵🇸», «Это отличный путь впереди, это просто показывает начало 😀», «Очень красиво, супер красота», «очень горячо, плохая девочка», «Вы думаете, можно остановиться?», «Зачем скрывать эти великолепные активы», «Ваааав приятно 😘😘», «Прекрасное создание».

Модель постоянно привлекает внимание к себе, ведь стройная красотка обладает эффектной внешностью и знает, как похудеть без особых усилий. Чтобы придерживать себя в определенной форме, она даже сменила свой рацион. Теперь по утрам она ест омлет или бутерброд с овощами, а в обед предпочитает съесть немного рыбы с гарниром.

Вообще, Белла ест понемногу, но часто. Делает она это, потому что у нее низкий уровень сахара в крови.

Из-за напряженной работы – иногда ей приходится стоять по 20 часов в день – Белла немного переусердствовала и заметно исхудала, получив волну критики в сети. Ей даже пришлось сделать публичное заявление:

«Я действительно не хотела так сильно худеть, и сейчас хочу вернуть на место грудь и задницу. Не моя вина, что требования к современным моделям такие жесткие! Да, колебания веса у меня очень сильные, и я не хочу больше говорить об этом. В конце концов, мы все очень разные», ─ сказала Белла однажды в интервью журналу People.

Как можно увидеть на фото с прогулки Беллы в черном бикини с золотыми кольцами на бедрах, она смогла немного набрать вес, чтобы не выглядеть столь тощей. Также девушка подтянула ягодицы и бедра благодаря спорту.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры