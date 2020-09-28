30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, підірвала публіку раптовим талантом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому виступила на сцені разом з актором Азаматом Мусагалієвим - пара виконала запальну пісню, яка тут же стала хітом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Пишногруда брюнетка вийшла на сцену в стильному спортивному костюмі і вразила всіх своїм потужним голосом.

"Вааще вогонь" Фейшн Нейшн. Як вам наш новий хіт з @azabraza1984?🔥😅

Ще хочете?) ", - підписала кадри Кошкіна.

Здивовані користувачі із захопленням кинулися обговорюювати побачене. Багато хто порівняв Яну з телеведучою проекту "Дом-2" Ольгою Бузовою, яка "заспівала" трохи раніше.

"Яна, якщо чесно, це шедевр і дуже точно, спасибі велике❤️"

"Яна, це офігенно, яскраво, талановито 😍 👍 "

"Яна у вас голос краще ніж у Бузової!)) 🔥 🔥 🔥 пісня бомба " - "у Бузової немає ні голосу, ні слуху. Ваш комплемент звучить як образа порівнянням ☺ ️" - "і тим не менше скільки фанатів у Бузової і скільки людей які співають її пісні???))) А скільки у неї фоловерів???А Яна зі своїм голосом і красою доб'ється ще більших висот"

"Відмінно співає!👍 Краще Бурової в мільйон разів"

"🔥🔥Ця пісня буде хайп я вам відповідаю вогонь вогонь"

"Так, дайте відповідь мені негайно!) Це Кошкіна так класно співає, або технології вже на топ рівні що співати класно може кожен????))" - "вона співає добре, вона навіть була на Голосі)))"

"Дуже небезпечно 🤣 🤣 🤣 може потрапити в ротацію не побоюся цього слова 😂 🔥 "

Нагадаємо, що пишногруда " наречена Харламова "розкрила свою гордість і показала незвичайний дар:" ти з іншої планети?".

А ще Politeka писала, що пишногруда "наречена" Харламова вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: "записую нишком…»

Також Politeka повідомляла, що сп'яніла любов'ю подруга Харламова виставила своїх значних "близнючок": "Боже, це перебір!".