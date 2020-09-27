30-летняя российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, изумила яркой внешностью

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка записала сторис, обратившись к фанатам. Яна была ярко накрашена, поэтому выглядела превосходно. Она была одета в кружевную маечку с пикантным декольте, сверху которой она набросила светлый пиджак. Волосы красотки были распущены.

«Мои дорогие, давно не записывала для вас сторис. Я сегодня сразу с самолета на съемочную площадку. В декорациях снимать нельзя, поэтому записываю исподтишка вам видеопривет от меня. Сегодня снимаем очень сложные сцены, огромные монологи. И они сложные еще по постановке. Тут такое происходит, такое. Уууу», - поделилась Яна подробностями своих рабочих будней с поклонниками.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина разгорячила сеть кадром со спальни. Девушка позировала перед камерой, обернувшись в полотенце. Актриса рассказала, что решила похудеть, поэтому будет заниматься в спортзале.

Как известно, Кошкиной и Харламову долгое время приписывают роман в сети. После развода с Асмус Гарика якобы видели вместе с Кошкиной на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Кроме этого, Яна с Гариком могут пересекаться на ТНТ, где оба задействованы в разных проектах.

Напомним, что Яна Кошкина разлеглась у бассейна в бесстыжем купальнике: "Ищет миллионера...".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина взбудоражила неприличную мужскую фантазию: «И как теперь уснуть?».

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