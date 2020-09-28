30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взорвала публику внезапным талантом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором выступила на сцене вместе с актером Азаматом Мусагалиевым - пара исполнила зажигательную песню, которая тут же стала хитом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Пышногрудая брюнетка вышла на сцену в стильном спортивном костюме и сразила всех своим мощным голосом.

"Вааще огонь" Фэйшн Нэйшн. Как вам наш новый хит с @azabraza1984?🔥😅

Ещё хотите?)", - подписала кадры Кошкина.

Изумленные пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное. Многие сравнили Яну с телеведущей проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой, которая "запела" немного раньше.

"Яна, если честно, это шедевр и очень точно, спасибо большое❤️"

"Яна, это офигенно, ярко, талантливо😍👍"

"Яна у вас голос лучше чем у Бузовой!))🔥🔥🔥песня бомба" - "у Бузовой нет ни голоса голоса, ни слуха. Ваш комплемент звучит как оскорбление сравнением🤷‍♀️" - "и тем не менее сколько фанатов у бузовой и сколько человек которые поют ее песни???)))А сколько у неё подписчиков???А Яна со своим голосом и красотой добьётся ещё больших высот"

"Отлично поет!👍 Лучше Буровой в миллион раз"

"🔥🔥Это песня будет хайп я вам отвечаю огонь огонь"

"Так, ответьте мне немедленно!) Это Кошкина так классно поёт, или технологии уже на топ уровне что петь классно может каждый????))" - "она поёт хорошо, она даже была на голосе)))"

"Очень опасно 🤣🤣🤣 может попасть в ротацию не побоюсь этого слова 😂🔥"

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