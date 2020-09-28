Всього через півроку після розкішного весілля співачка Аліна Гросу і бізнесмен Олександр Комков зіткнулася з труднощами, які не змогли подолати

Нещодавно стало відомо про розлучення 25-річної зірки. Гросу відверто розповіла подробиці розставання. Так, в "Світському житті" співачка згадала, як 22 грудня в 2019 році приїхала з концерту і почула від коханого пропозицію пожити окремо. За її словами, у Олександра з'явилася інша жінка.

"Я знаю, хто це. Спасибі йому, що він мені сказав чесно. Вона набагато старша за нього. Але вона відправила його від себе десь через два-три тижні. Хотів з нею спробувати якісь відносини, але у них не вийшло. Я кажу: "Почекай, ти свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди як бумеранг". Звичайно, винні двоє і якщо він захотів чогось нового, значить, щось дійсно йому не подобалося в мені. Були дуже брудні розмови. А потім він сміється і каже: "У мене кожна наступна багатша, ніж попередня". І якось для мене все прояснилося", - поділилася артистка.

Аліна додала, що їй було дуже соромно: своїй родині дівчина змогла зізнатися тільки через місяць після розставання. Співачка згадала, як батьки радили їй не поспішати.

"Мене виховували так, що повинен бути один чоловік на все життя. Вони і самі намагалися, щоб у нас все було добре. Але не всі в родині знають, я бабусі до сих пір не можу сказати, тому що у нас так не прийнято. просто шкода, що так все вийшло. шкода, що перший шлюб, а я сподівалася, що він буде першим і останнім, ось так закінчився ", - зазначила Гросу.

Нагадаємо, нещодавно співачка випустила новий кліп, в якому позує в білій весільній сукні, а її наречений являє собою козла в костюмі.

Нагадавши, пустотлива Гросу з величезним декольте притулилася до актора-красунчика: "люблю, коли ти так..."

А ще Politeka писала, Гросу в білій сукні потерлася бюстом про нареченого-опудало і ошелешила зізнанням: "потрібно було помучити"

Також Politeka повідомляла, зухвала Аліна Гросу ошелешила виглядом без косметики і сміливим зізнанням: "Моє альтер его"