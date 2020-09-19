Украинская певица и актриса Алина Гросу продолжает радовать фанатов новыми фото, находясь в прекрасном настроении

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артистка показала серию совместных фотографий с украинским актером-красавчиком Артуром Логаем.

На них очаровательная блондинка нарядилась в короткую черную кофту со спущенными плечами и глубоким декольте, а также в стильную юбку в складку с завышенной талией и длиной ниже колена. Наряд очень удачно подчеркивал стройную фигуру знаменитости. Свой модный образ Алина Гросу дополнила крупными серьгами кольцами и неброским макияжем.

В подписи она рассказала, что снимала пилотные кадры своих друзей-режиссеров.

Фолловеры не остались равнодушными и принялись комментировать новые снимки, некоторые отметили, внешнее сходство Алины и Артура.

«Люблю, когда ты так одеваешься😌», «Похожи как брат и сестра. Все фоточки классные👍», «Алиночка Ти везде прекрасная», «Талантливая и прекрасная Алина Гросу ❤️», «Это же актёр сериала Киев Днём и Ночью👍👍👍»,- пишут в сети.

Ранее мы писали, что Алина Гросу поделилась пикантным фото. Для этого артистка залезла в бассейн. На ней было роскошное белое платье с глубоким декольте. Девушка сверкнула пышными формами и соблазнительными плечиками. Волосы Алины были собраны в стильную прическу. Гросу подставила лицо солнышку и приоткрыла ротик, чем свела с ума своих поклонников.

Напомним, Алина Гросу сразила наповал формами, покрутившись в мини-бикини: «О, Господи... Куда муж смотрит?».

Как сообщала Politeka, игривая Гросу сразила лучезарным видом в топе на курорте.

Также Politeka писала, что пышногрудая Гросу сразила наповал формами в тонкой майке с декольте.