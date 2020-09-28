Всего через полгода после роскошной свадьбы певица Алина Гросу и бизнесмен Александр Комков столкнулась с трудностями, которые не смогли преодолеть

Недавно стало известно о разводе 25-летней звезды. Гросу откровенно рассказала подробности расставания. Так, в "Світському житті" певица вспомнила, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, у Александра появилась другая женщина.

"Я знаю, кто это. Спасибо ему, что он мне сказал честно. Она гораздо старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Я говорю: "Подожди, ты свой выбор сделал, ты меня не будешь туда-сюда как бумеранг". Конечно, виноваты двое и если он захотел чего-то нового, значит, что-то действительно ему не нравилось во мне. Были очень грязные разговоры. А потом он смеется и говорит: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая". И как-то для меня все прояснилось", - поделилась артистка.

Алина добавила, что ей было очень стыдно: своей семье девушка смогла признаться только спустия месяц после расставания. Певица вспомнила, как родители советовали ей не спешить.

"Меня воспитывали так, что должен быть один муж на всю жизнь. Они и сами старались, чтобы у нас все было хорошо. Но не все в семье знают, я бабушке до сих пор не могу сказать, потому что у нас так не принято. Просто жаль, что так все получилось. Жаль, что первый брак, а я надеялась, что он будет первым и последним, вот так закончился", - отметила Гросу.

Напомним, недавно певица выпустила новый клип, в котором позирует в белом свадебном платье, а ее жених представляет собой козла в костюме.

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