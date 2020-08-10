Популярная украинская певица Алина Гросу покрасовалась идеальными формами на фоне солнечного пляжа

Артистка поделилась новыми соблазнительными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом коротком видео Гросу всячески красуется собой, стоя на открытой террасе. За ее спиной можно увидеть пляж с отдыхающими и синее море.

Певица позирует в обтягивающем черном платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркивает пышную грудь красотки. Наряд дополняет высокий вырез на юбке, добавляющий образу пикантности. Артистка соблазнительно позирует на камеру, то и дело поправляя волосы, которые развеваются на ветру.

«Хочется на миг вернуться туда...И может даже получится, когда наступит драгоценный выходной...а пока продолжаем работать», - написала Гросу в подписи.

Она добавила, что на заднем фоне звучит ее песня, которую у нее пока не получилось выпустить. Звезда поинтересовалась у поклонников, стоит ли выпускать ее сейчас.

Фанаты артистки тут же принялись комментировать пост.

«Ждём песенку», «очень красивая и талантливая!», «Отлично выглядишь!», «Привет Алиночка, не устаёшь удивлять ни своим талантом, ни красотой! Ты большая умничка! Обожаю людей, которые постоянно в движении!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Гросу устроила скромную фотосессию в старенькой квартире. Она нарядилась в черную блузку с прозрачными рукавами и просто бездонным декольте, которое сделало яркий акцент на бюсте. Судя по всему, на девушке нет бюстгальтера. Певица также надела красную кожаную юбку и подпоясалась небольшим ремешком. Волосы она собрала в хвост на затылке.

Напомним, Гросу потрясла своим достоинством в экстремальном декольте: "Вид сверху идеальный".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу показала топ самых соблазнительных образов.

Также Politeka писала, что Алина Гросу ошеломила вульгарным видом без белья на работе: "Роскошная женщина".