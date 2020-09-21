Украинская певица Алина Гросу рассказала о неприятных событиях в своей жизни

Летом 2019 году года известная украинка вышла замуж за молодого московского бизнесмена Александра Комкова, сообщает Politeka.net. Торжество проходило в Италии, со множеством звездных гостей. Родители Алины заплатили почти 100 тысяч евро, чтобы устроить для дочери настоящую сказку.

Супруги казались идеальной парой, но на само деле в молодой семье было все не так безупречно.

В интервью журналистам "ЖВЛ" на канале "1+1" певица призналась, что проблемы начались после свадьбы. А в конце осени 2019 года стало еще хуже, и декабре муж попросил пожить отдельно друг от друга.

Как отметила Алина: "Это был шок", она не могла простить этого Александру. Девушка считает, что супруг должен был жить с ней, или искать другую.

Звезда переехала в другую квартиру со своими вещами, даже не думая о разводе. Певица надеялась, что отношения наладятся и они снова будут вместе, но Александр не предпринимал никаких шагов.

Гросу предполагает, что супруг с кем-то познакомился в то время, когда они жили отдельно и решил попробовать что-то новое.

Алина до сих пор не может прийти в себя, ведь она надеялась выйти замуж один раз и на всю жизнь. А в итоге пара развелась.

Звезда говорит, что у нее и Александра кардинально изменились ценности: она хотела стабильности, а он - экспериментов.

"Нас несло в разные течения. Мне кажется, что он меня уже разлюбил, или совсем не любил", - отметила артистка.

Стоит отметить, что недавно певица выпустила новый клип, в котором она позирует в белом свадебном платье, а ее жених представляет собой козла в костюме.

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