Украинская певица Алина Гросу рассказала о неприятных событиях в своей жизни 

Летом 2019 году года известная украинка вышла замуж за молодого московского бизнесмена Александра Комкова, сообщает Politeka.net. Торжество проходило в Италии, со множеством звездных гостей. Родители Алины заплатили почти 100 тысяч евро, чтобы устроить для дочери настоящую сказку. 

Супруги казались идеальной парой, но на само деле в молодой семье было все не так безупречно. 

В интервью журналистам "ЖВЛ" на канале "1+1" певица призналась, что проблемы начались после свадьбы. А в конце осени 2019 года стало еще хуже, и декабре муж попросил пожить отдельно друг от друга. 

Как отметила Алина: "Это был шок", она не могла простить этого Александру. Девушка считает, что супруг должен был жить с ней, или искать другую. 

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Звезда переехала в другую квартиру со своими вещами, даже не думая о разводе. Певица надеялась, что отношения наладятся и они снова будут вместе, но Александр не предпринимал никаких шагов. 

Гросу предполагает, что супруг с кем-то познакомился в то время, когда они жили отдельно и решил попробовать что-то новое. 

Алина до сих пор не может прийти в себя, ведь она надеялась выйти замуж один раз и на всю жизнь. А в итоге пара развелась. 

Звезда говорит, что у нее и Александра кардинально изменились ценности: она хотела стабильности, а он - экспериментов.

"Нас несло в разные течения. Мне кажется, что он меня уже разлюбил, или совсем не любил", - отметила артистка. 

Стоит отметить, что недавно певица выпустила новый клип, в котором она позирует в белом свадебном платье, а ее жених представляет собой козла в костюме. 

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Во время съёмок, ни один козел не пострадал🤪 В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать:) а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы😅 в тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его... и надо признаться, что аромат от макета-чучела стоял просто убийстыенный🙈🙈🙈 и я молилась о сценах с живым козликом, так как с макетом сниматься было нереально, хоть в помещении, хоть на улице))) ещё и с моим очень тонким рвотным порогом 😂🙈 буээээ🤢🤢🤮😂😂😂😂 две строчки пела в кадре, 2 убегала на пять метров подышать, да бы не оконфузиться))) но в клипе это незаметно))) после окончания съемочного процесса, наши художники хотели оставить себе искусственную версию козлика, но даже на балконе у них она не задержалась больше, чем на полчаса🤷🏼‍♀️ худшего аромата никто не чувствовал, какой там дуриан)))

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