Украинская певица и актриса Алина Гросу раскрыла тайны своего нового клипа "Голый Король"

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" уникальные фото из закулисья и любопытные подробности о съемочном процессе.

На опубликованных снимках Алина Гросу запечатлена во время свадебной сцены. Девушка в белоснежном платье с огромным вырезом появилась рядом с огромным козлом в костюме. На заднем плане также можно заметить традиционную арку и священника.

"Во время съёмок, ни один козел не пострадал🤪 В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать:) а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы😅 в тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его", - призналась Алина Гросу.

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Во время съёмок, ни один козел не пострадал🤪 В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать:) а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы😅 в тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его... и надо признаться, что аромат от макета-чучела стоял просто убийстыенный🙈🙈🙈 и я молилась о сценах с живым козликом, так как с макетом сниматься было нереально, хоть в помещении, хоть на улице))) ещё и с моим очень тонким рвотным порогом 😂🙈 буээээ🤢🤢🤮😂😂😂😂 две строчки пела в кадре, 2 убегала на пять метров подышать, да бы не оконфузиться))) но в клипе это незаметно))) после окончания съемочного процесса, наши художники хотели оставить себе искусственную версию козлика, но даже на балконе у них она не задержалась больше, чем на полчаса🤷🏼‍♀️ худшего аромата никто не чувствовал, какой там дуриан)))

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Певица добавила, что от искусственного козла исходил очень неприятный запах - приходилось регулярно отбегать в сторону для передышки. Так на одном из фото можно заметить, как красотка сморщила лицо и зажала нос пальцами. Впрочем, Алина справлялась со своими ощущениями и даже прижималась к чучелу. Кроме того, она показала сцену издалека и то, как "кукловоды" управляли движениями жениха.

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Как сообщала Politeka, игривая Гросу сразила лучезарным видом в топе на курорте.

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