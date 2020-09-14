Украинская певица и актриса Алина Гросу раскрыла тайны своего нового клипа "Голый Король"

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" уникальные фото из закулисья и любопытные подробности о съемочном процессе.

На опубликованных снимках Алина Гросу запечатлена во время свадебной сцены. Девушка в белоснежном платье с огромным вырезом появилась рядом с огромным козлом в костюме. На заднем плане также можно заметить традиционную арку и священника.

"Во время съёмок, ни один козел не пострадал🤪 В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать:) а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы😅 в тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его", - призналась Алина Гросу.

Певица добавила, что от искусственного козла исходил очень неприятный запах - приходилось регулярно отбегать в сторону для передышки. Так на одном из фото можно заметить, как красотка сморщила лицо и зажала нос пальцами. Впрочем, Алина справлялась со своими ощущениями и даже прижималась к чучелу. Кроме того, она показала сцену издалека и то, как "кукловоды" управляли движениями жениха.

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