Украинская певица и актриса Алина Гросу раскрыла тайны своего нового клипа "Голый Король"
Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" уникальные фото из закулисья и любопытные подробности о съемочном процессе.
На опубликованных снимках Алина Гросу запечатлена во время свадебной сцены. Девушка в белоснежном платье с огромным вырезом появилась рядом с огромным козлом в костюме. На заднем плане также можно заметить традиционную арку и священника.
"Во время съёмок, ни один козел не пострадал🤪 В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать:) а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы😅 в тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его", - призналась Алина Гросу.
Огромные прелести Эби Рэтчфорд едва не разорвали завязки купальника: "Аппетитная лапочка"
Больная раком Заворотнюк неожиданно прервала молчание и заговорила о дочери: «Самый ценный подарок»
Бесстыжая Бузова в тесном топе сверкнула прелестями перед другом Харламова: «Какая же ты…»
Видео шалостей Галкина с Пугачевой в авто взорвало сеть после слухов о разводе: "Аллочка сохранилась отлично"
Певица добавила, что от искусственного козла исходил очень неприятный запах - приходилось регулярно отбегать в сторону для передышки. Так на одном из фото можно заметить, как красотка сморщила лицо и зажала нос пальцами. Впрочем, Алина справлялась со своими ощущениями и даже прижималась к чучелу. Кроме того, она показала сцену издалека и то, как "кукловоды" управляли движениями жениха.
Напомним, Алина Гросу сразила наповал формами, покрутившись в мини-бикини: «О, Господи... Куда муж смотрит?».
Как сообщала Politeka, игривая Гросу сразила лучезарным видом в топе на курорте.
Также Politeka писала, что пышногрудая Гросу сразила наповал формами в тонкой майке с декольте.