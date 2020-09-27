Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret порадувала пляжним образом і засвітила фігуру без фотошопу

Модель постійно привертає увагу до себе, адже струнка красуня володіє ефектною зовнішністю і знає, як схуднути без особливих зусиль. Щоб притримувати себе в певній формі, вона навіть змінила свій раціон. Тепер вранці вона їсть омлет або бутерброд з овочами, а в обід вважає за краще з'їсти трохи риби з гарніром.

Взагалі, Белла їсть потроху, але часто. Робить вона це, тому що у неї низький рівень цукру в крові.

Через напружену роботу – іноді їй доводиться стояти по 20 годин на день – Белла трохи перестаралася і помітно схудла, отримавши хвилю критики в мережі. Їй навіть довелося зробити публічну заяву:

«Я дійсно не хотіла так сильно худнути, і зараз хочу повернути на місце груди і дупу. Не моя вина, що вимоги до сучасних моделей такі жорсткі! Так, коливання ваги у мене дуже сильні, і я не хочу більше говорити про це. Зрештою, ми всі дуже різні", - сказала Белла одного разу в інтерв'ю журналу People.

Як можна побачити на фото з прогулянки Белли в чорному бікіні з золотими кільцями на стегнах, вона змогла трохи набрати вагу, щоб не виглядати настільки худою. Також дівчина підтягнула сідниці і стегна завдяки спорту.

"Шикарна фігурка, богиня", "Королева Белла", " я просто хочу вщипнути це, белла?", "Дуже жарко", "мені подобається" « " Одягайся тепліше на вулиці холодно🥴 😕", » екіпірування спокусниці ?! 😍 🔥 » , «Ви думаєте, що The Weeknd коли-небудь дивився на них і був схожий на🥺, « " тобі подобаються ноги?«, "Ухг жінки такі красиві створіння", - пишуть користувачі тепер.

Раніше ми також писали, чтр Белла продовжує інтригувати своїми фото в соціальній мережі Instagram. Справа в тому, що дівчина підкорює навіть домашніми Селфі і фото без макіяжу. За її словами, виглядати чудово треба завжди. Тому Белла дотримується кількох ритуалів, яким її навчила ще мама.

Вона користується сироватками і спеціальними кремами для очей вночі. Також зірка п'є рідкий женьшень, який допомагає відчувати себе бадьоро.

"Мої перші спогади про красу пов'язані з мамою. Вона завжди говорила, що в першу чергу потрібно піклуватися про шкіру, а вже потім – про макіяж", - розповідала раніше Белла. І судячи з усього, у неї це чудово виходить, адже навіть після душу і без макіяжу вона виглядає запаморочливо і спокусливо.

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