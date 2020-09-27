Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret порадовала пляжным образом и засветила фигуру без фотошопа

Модель постоянно привлекает внимание к себе, ведь стройная красотка обладает эффектной внешностью и знает, как похудеть без особых усилий. Чтобы придерживать себя в определенной форме, она даже сменила свой рацион. Теперь по утрам она ест омлет или бутерброд с овощами, а в обед предпочитает съесть немного рыбы с гарниром.

Вообще, Белла ест понемногу, но часто. Делает она это, потому что у нее низкий уровень сахара в крови.

Из-за напряженной работы – иногда ей приходится стоять по 20 часов в день – Белла немного переусердствовала и заметно исхудала, получив волну критики в сети. Ей даже пришлось сделать публичное заявление:

«Я действительно не хотела так сильно худеть, и сейчас хочу вернуть на место грудь и задницу. Не моя вина, что требования к современным моделям такие жесткие! Да, колебания веса у меня очень сильные, и я не хочу больше говорить об этом. В конце концов, мы все очень разные», ─ сказала Белла однажды в интервью журналу People.

Как можно увидеть на фото с прогулки Беллы в черном бикини с золотыми кольцами на бедрах, она смогла немного набрать вес, чтобы не выглядеть столь тощей. Также девушка подтянула ягодицы и бедра благодаря спорту.

«Шикарная фигурка, богиня», «Королева Белла», «Я просто хочу ущипнуть это, белла? Ох, какие бедра...», «Очень жарко», «мне нравится», «Одевайся теплее на улице холодно 🥴😕», «Экипировка соблазнительницы ?! 😍🔥», «Вы думаете, что The Weeknd когда-либо смотрел на них и был похож на 🥺,» «Тебе нравятся ноги?», «Ухг женщины такие красивые создания», - пишут пользователи теперь.

Ранее мы также писали, чтр Белла продолжает интриговать своими фото в социальной сети Инстаграм. Дело в том, что девушка покоряет даже домашними селфи и фото без макияжа. По ее словам, выглядеть замечательно надо всегда. Поэтому Белла придерживается нескольких ритуалов, которым ее научила еще мама.

Она пользуется сыворотками и специальными кремами для глаз ночью. Также звезда пьет жидкий женьшень, который помогает чувствовать себя бодро.

"Мои первые воспоминания о красоте связаны с мамой. Она всегда говорила, что в первую очередь нужно заботиться о коже, а уже потом – о макияже", - рассказывала ранее Белла. И судя по всему, у нее это замечательно выходит, ведь даже после душа и без макияжа она выглядит умопомрачительно и соблазнительно.

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