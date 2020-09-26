Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала себе в природному вигляді на стильному кадрі

Одна з найпопулярніших топ моделей продовжує інтригувати своїми фото в соціальній мережі Instagram. Справа в тому, що дівчина підкорює навіть домашніми Селфі і фото без макіяжу. За її словами, виглядати чудово треба завжди. Тому Белла дотримується кількох ритуалів, яким її навчила ще мама.

Вона користується сироватками і спеціальними кремами для очей вночі. Також зірка п'є рідкий женьшень, який допомагає відчувати себе бадьоро.

"Мої перші спогади про красу пов'язані з мамою. Вона завжди говорила, що в першу чергу потрібно піклуватися про шкіру, а вже потім – про макіяж", - розповідала раніше Белла. І судячи з усього, у неї це чудово виходить, адже навіть після душу і без макіяжу вона виглядає запаморочливо і спокусливо.

Завдяки чистій і підтягнутій шкірі Белла і правда виглядає також ефектно, як і її подруга Емілі Ратаковскі.

"Ти дуже гаряча 👌 😍 💓" » "найгарячіший образ для дому 🌼" » " красиво! До тремтіння👸«, " що ви робите, коли відчуваєте себе самотньою?", "Боже мій!", "Як жінка, яку не можна ігнорувати ...", "чудовий образ!", "Люблю тебе, Белла, дорога«," які гарні очі! Так приємно бачити!", "😍дуже красиво ❤️😘 😊 👍", «такий гарний ангел вау».

До цього супермодель в леопардовій білизні повеселилася на кухні. Дівчина виглядала просто і несподівано по-домашньому. І хоча Хадід вважає за краще вдома показувати себе без макіяжу і укладок, робить вона це в соціальних мережах далеко не так часто.

Саме тому нові фото в Instagram, на яких Белла позувала з легкою посмішкою на обличчі, злегка сплутаним волоссям і без макіяжу так вразив фанатів. Дівчина підкорила не тільки стрункою фігурою в леопардовій білизні, яку так любить, але і природною красою. На сніданок вона з'явилася в цілому в досить милому образі.

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