Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала себя в естественном виде на стильном кадре

Одна из самых популярных топ моделей продолжает интриговать своими фото в социальной сети Инстаграм. Дело в том, что девушка покоряет даже домашними селфи и фото без макияжа. По ее словам, выглядеть замечательно надо всегда. Поэтому Белла придерживается нескольких ритуалов, которым ее научила еще мама.

Она пользуется сыворотками и специальными кремами для глаз ночью. Также звезда пьет жидкий женьшень, который помогает чувствовать себя бодро.

"Мои первые воспоминания о красоте связаны с мамой. Она всегда говорила, что в первую очередь нужно заботиться о коже, а уже потом – о макияже", - рассказывала ранее Белла. И судя по всему, у нее это замечательно выходит, ведь даже после душа и без макияжа она выглядит умопомрачительно и соблазнительно.

Благодаря чистой и подтянутой коже Белла и правда выглядит также эффектно, как и ее подруга Эмили Ратаковски.

«Ты очень горячая 👌😍💓», «самый горячий образ для дома 🌼», «Красиво! До дрожи👸», «Что вы делаете, когда чувствуете себя одинокой?», «Боже мой!», «Как женщина, которую нельзя игнорировать ...», «великолепный образ!», «Люблю тебя, Белла, дорогая», «Какие красивые глаза! Так приятно видеть!», «😍 очень красиво ❤️😘😊👍», «Такой красивый ангел Вау».

До этого супермодель в леопардовом белье повеселилась на кухне. Девушка выглядела просто и неожиданно по-домашнему. И хотя Хадид предпочитает дома показывать себя без макияжа и укладок, делает она это в социальных сетях далеко не так часто.

Именно поэтому новые фото в Инстаграм, на которых Белла позировала с легкой улыбкой на лице, слегка спутанными волосами и без макияжа так впечатлил фанатов. Девушка покорила не только стройной фигурой в леопардовом белье, которое так любит, но и естественной красотой. На завтрак она явилась в целом в довольно милом образе.

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