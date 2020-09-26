30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, похвалилася шикарним декольте

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на її сторінці в Instagram.

На кадрі Кошкіна з'явилася в досить відвертому образі, побажавши своїм шанувальникам добраніч.

Після побаченого декольте їм навряд чи вдалося спокійно заснути, оскільки шикарні груди Яни так і намагалисся вистрибнути з тісної сукні.

У коментарях під її постом почалися справжні баталії. Багатьом такий образ дівчини здався занадто відвертим, але були і "захисники" бюста Яни.

"Навіщо так груди оголювати??) І так все красиво!", "Дав же Бог людині такі красиві очі"," зовсім змарніла", "та вже, очі у тебе просто принадність", "ці очі навпроти", "і як тепер заснути?", "У Гарика чи що?", - писали під постом актриси.

Нагадаємо, Харламову нещодавно приписали роман з Яною Кошкіною. Телеведучу нібито бачили в компанії гумориста на одному з офіційних заходів. Негайно ж пішли чутки про майбутнє весілля.

Асмус жартома підтвердила інформацію, заявивши, що вона буде подружкою нареченої на дні укладення шлюбу її колишнього чоловіка і його нової пасії. Кошкіна в своєму Інстаграмі вирішила прокоментувати стан речей. Вона заявила, що їй даремно приписують роман з Харламовим.

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