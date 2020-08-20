30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила откровением и соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, Кошкина опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в красном мини-платье с пикантным декольте. Звезда беззастенчиво выставила напоказ свой пышный бюст.

Яркая брюнетка томно уселась в кресле, позируя в гримерке. В подписи красотка заговорила о будущем материнстве:

"По этому фото можно подумать, что мне уже скоро в роддом) Но это не так. Фасон платья такой🤰🏻 А вообще, интересно, какой я буду мамочкой?🤪 Кстати, я уже с детства знала, как назову своих детей. Имена давным давно придуманы как для мальчика так и для девочки)"

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Яна они прекрасны😍❤️"

"Будешь слишком сексуальной мамочкой 🔥🤣 и все остальные мамочки будут тебе завидовать😎"

"А если муж пошлет нафиг с этими именами?😁"

"Судя по частоте обсуждений материнства, в ближайшее время стоит ждать новостей)"

"Яночка красный цвет очень тебе идёт 😉🔥"

"Сына Гариком назвать😁"

"😂😂 двойняшки на подходе😄"

"Дело за малым, найти мужа😁"

"грудь бомба👍🔥"

"Как парень на задним плане смотрит"

"а можно потрогать?"

Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Так, на вечеринке в честь дня рождения Ляйсан Утяшевой Гарик проводил время в компании «звезды с выдающейся грудью», которая принимает участие в проекте «Однажды в России», писали популярные телеграм-каналы. Хотя имя девушки изначально упомянуто не было, пользователи тут же предположили, что под это описание подходит Кошкина.

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