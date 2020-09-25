Курс рекордно впав, НБУ приголомшив новим курсом валют: що буде з гривнею

Курс долара неприємно здивує українців в обмінниках.

За інформацією НБУ, курс долара продовжує зростати, незважаючи на всі заходи, які вживає Нацбанк.

На сьогодні, 25 вересня, курс долара встановлений на позначці в 28,24 грн/$. Таким чином, американська валюта подорожчає ще на шість копійок, якщо порівнювати з попереднім днем.

Таким чином, Національний банк підняв офіційний курс долара до максимуму з початку 2020 року. Вище курс востаннє був 13 Січня 2019 року - тоді долар коштував 28,27015 гривень.

Що стосується курсу євро, то його НБУ навпаки опустив вниз. Сьогодні, 25 вересня, за один євро доведеться віддати 32,89 гривень (на 7 копійок менше, ніж вчора).

Зліт цін на продукти, українців протверезили прогнозом

Економіст Павло Кухта спробував спрогнозувати рівень інфляції в Україні на 2021 рік і нагадав, що до держбюджету закладено зростання цін на 7%.

"Це все залежатиме від курсу НБУ. Тут у нас є така вилка, тобто вони будуть вибирати, як можна діяти. Інфляція зараз у нас близько 2%. Мета НБУ-5%. Ті розрахунки, які покладені під бюджет — понад 7%. Відповідно, НБУ може або фактично погодитися з тим, що йому зараз нав'язує уряд, і тоді ціни будуть рости і це вдарить по кишенях українців. Або НБУ з цим не погодиться, буде тримати інфляцію під контролем, більш стрімкого зростання цін не буде, але тоді будуть проблеми з виконанням бюджету в тому вигляді, в якому його зараз подали", — резюмував Кухта, спілкуючись з журналістами.

Зеленський записав нове відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський звернувся до співгромадян з несподіваним відеозверненням. Ролик був опублікований в четвер, 24 вересня, на сторінці глави держави в Facebook.

"Ми повинні побудувати країну, яка завжди і до всього буде готова. Особливо це стосується Івано-Франківської області, яка часто страждає від повеней", - нагадав президент.

Він також нагадав, що раніше побував у Ланчині, де остання повінь сталася в червні 2020 року, і поскаржився, що Регіон повільно відбудовується.

"Відновлювальні роботи ведуться мляво, тому дав розпорядження місцевим чиновникам прискоритися. Незабаром перевіримо, як воно виконується", - зазначив Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент також нагадав, що минулого тижня в Івано-Франківській області з його участю була представлена стратегія розвитку регіону. Крім того, глава держави проінспектував відновлювальні роботи після червневої повені. Ходом останніх президент залишився незадоволений, тому ініціював створення комісії, яка повинна перевірити виконання робіт.

"На жаль, багато чого не зроблено. Бачив і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати. Так не може бути", - резюмував Володимир Зеленський.

Ми маємо збудувати країну, що завжди й до всього буде готова. Особливо це стосується Івано-Франківщини, яка часто потерпає від повеней. Побував у Ланчині, де останній паводок стався в червні. Відновлювальні роботи ведуться мляво, тож дав розпорядження місцевим чиновникам прискоритися. Невдовзі перевіримо, як воно виконується. Gepostet von Володимир Зеленський am Donnerstag, 24. September 2020

Посилення карантину з 28 вересня, хто з українців в зоні ризику: "протягом наступних 14 днів..."

Українцям анонсували нові обмеження в рамках адаптивного карантину.

Рішення про перегляд зонування було затверджено під час засідання Держкомісії з питань ТБ і НС.

За словами міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова, українська столиця вийшла з помаранчевої зони карантину, і це має на увазі деякі пом'якшення для населення.

Варто зазначити, що нове зонування за рішенням Держкомісії набуде чинності з понеділка, 28 вересня, і діятиме протягом наступних двох тижнів.

До Червоної зони потрапили Тернопіль та Бережани, і тепер у цих населених пунктах буде обмежена робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе та ресторанів.

У столиці, яку "відправили" в жовту зону, тепер не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

Нагадавши, ліки в Україні продаватимуть по-новому, важливе роз'яснення МОЗ.

Як повідомляла Politeka, українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.

Також Politeka писала, що обмеження на госпіталізацію, Степанов озвучив українцям нові правила.