К чему нужно готовиться больным

В МОЗ рассказали о новых ограничениях в столице из-за того, что Киев попал в "оранжевую" зону

Об этом во время утреннего брифинга рассказал глава МОЗ Максим Степанов, передает Politeka.net.

По его словам, из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, в Киеве теперь вводят ограничения на проведение плановых операций и госпитализаций пациентов.

Однако, как заверил Степанов, ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне, куда был отнесен Киев на ближайшие 14 дней, не распространяются на операции, перенос которых несет риск здоровью и жизни человека.

"Ограничения не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенос которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенос которых не несет риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", – добавил глава Минздрава на сегодняшнем брифинге.

Ранее мы рассказывали об ужесточении карантина с 14 сентября. Новые ограничения, в том числе и для Киева, который попал в оранжевую зону, будут действовать в течение двух недель.

Поскольку столица попала в оранжевую зону, то с 14 сентября там будут действовать следующие ограничения:

будет запрещена работа хостелов, развлекательных заведений и ресторанов (ночью);

под запретом будет плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);

десткие лагери и санатории не смогут принимать детей.

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