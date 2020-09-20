Со следующего года ряд лекарственных препаратов в Украине будет отпускаться по электронным рецептам
О том, что Минздрав Украины разработал план внедрения электронных рецептов, заявил на брифинге глава ведомства Максим Степанов в воскресенье, 20 сентября, передает Politeka.net.
По его словам, с этой целью в Минздраве уже создана рабоая группа, которая занимается вопросом.
«Ориентировочно в планах отпуск инсулинов, иммуносупрессивных и наркотических лекарственных средств – 2021 год; антибиотиков – 2022 год; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023 года», – пояснил Степанов.
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Однако министр подчеркнул, что наркотические и психотропные лекарства, прекурсоры, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические средства купить онлайн будет нельзя.
Как известно, продажу лекарств онлайн Верховная Рада разрешила 17 сентября.
При этом Степанов акцентировал внимание на том, что в Украине большой проблемой является неконтролируемая продажа рецептурных лекарств в аптеках. Люди занимаются самолечением, что чревато последствиями. Кроме того, часто врачи выписывают рецепты с нарушением правил.
Ранее мы рассказывали, что Степанов рассказал о новых правилах вызова «скорой», которые вступят в силу с 2021 года.
Отныне все звонки на линию "103" будут распределены на четыре категории, и это позволит быстрее приезжать на экстренные вызовы.
Благодаря алгоритмам звонки украинцев поделят на четыре категории: критический, срочный, безотлагательный и непрофильный. Что касается первого случая, то тут бригада "скорой" должна мгновенно прибыть на место.
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