Со следующего года ряд лекарственных препаратов в Украине будет отпускаться по электронным рецептам

О том, что Минздрав Украины разработал план внедрения электронных рецептов, заявил на брифинге глава ведомства Максим Степанов в воскресенье, 20 сентября, передает Politeka.net.

По его словам, с этой целью в Минздраве уже создана рабоая группа, которая занимается вопросом.

«Ориентировочно в планах отпуск инсулинов, иммуносупрессивных и наркотических лекарственных средств – 2021 год; антибиотиков – 2022 год; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023 года», – пояснил Степанов.

Однако министр подчеркнул, что наркотические и психотропные лекарства, прекурсоры, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические средства купить онлайн будет нельзя.

Как известно, продажу лекарств онлайн Верховная Рада разрешила 17 сентября.

При этом Степанов акцентировал внимание на том, что в Украине большой проблемой является неконтролируемая продажа рецептурных лекарств в аптеках. Люди занимаются самолечением, что чревато последствиями. Кроме того, часто врачи выписывают рецепты с нарушением правил.

Ранее мы рассказывали, что Степанов рассказал о новых правилах вызова «скорой», которые вступят в силу с 2021 года.

Отныне все звонки на линию "103" будут распределены на четыре категории, и это позволит быстрее приезжать на экстренные вызовы.

Благодаря алгоритмам звонки украинцев поделят на четыре категории: критический, срочный, безотлагательный и непрофильный. Что касается первого случая, то тут бригада "скорой" должна мгновенно прибыть на место.

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