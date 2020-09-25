Курс доллара неприятно удивит украинцев в обменниках
Об этом пишет Politeka.net.
Так, Национальный банк опубликовал новый курс валют на сегодня, 25 сентября.
По информации регулятора, курс доллара продолжает расти, несмотря на все меры, которые предпринимает Нацбанк.
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На сегодня, 25 сентября, курс доллара установлен на отметке в 28,24 грн/$. Таким образом, американская валюта подорожает еще на шесть копеек, если сравнивать с предыдущим днем.
Таким образом, Национальный банк поднял официальный курс доллара до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - тогда доллар стоил 28,27015 гривен.
Что касается курса евро, то его НБУ наоборот опустил вниз. Сегодня, 25 сентября, за один евро придется отдать 32,89 гривен (на 7 копеек меньше, чем вчера).
Ранее мы предупреждали о подорожании курса доллара до 30 гривен.
По словам аналитика Владимира Мазуренко, такой курс доллара может ждать украинцев уже в 2021 году.
"...Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – может получить ревальвацию до 26,5 грн/$", - предупредил эксперт.
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