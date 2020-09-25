Курс доллара неприятно удивит украинцев в обменниках

Об этом пишет Politeka.net.

Так, Национальный банк опубликовал новый курс валют на сегодня, 25 сентября.

По информации регулятора, курс доллара продолжает расти, несмотря на все меры, которые предпринимает Нацбанк.

На сегодня, 25 сентября, курс доллара установлен на отметке в 28,24 грн/$. Таким образом, американская валюта подорожает еще на шесть копеек, если сравнивать с предыдущим днем.

Таким образом, Национальный банк поднял официальный курс доллара до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - тогда доллар стоил 28,27015 гривен.

Что касается курса евро, то его НБУ наоборот опустил вниз. Сегодня, 25 сентября, за один евро придется отдать 32,89 гривен (на 7 копеек меньше, чем вчера).

Ранее мы предупреждали о подорожании курса доллара до 30 гривен.

По словам аналитика Владимира Мазуренко, такой курс доллара может ждать украинцев уже в 2021 году.

"...Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – может получить ревальвацию до 26,5 грн/$", - предупредил эксперт.

Напомним, что НБУ массово скупает валюту, курс доллара в октябре снова ударит по украинцам

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