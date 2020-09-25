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Курс рекордно рухнул, НБУ огорошил новым курсом валют: что будет с гривной

Курс доллара неприятно удивит украинцев в обменниках.

По информации НБУ, курс доллара продолжает расти, несмотря на все меры, которые предпринимает Нацбанк.

На сегодня, 25 сентября, курс доллара установлен на отметке в 28,24 грн/$. Таким образом, американская валюта подорожает еще на шесть копеек, если сравнивать с предыдущим днем.

Таким образом, Национальный банк поднял официальный курс доллара до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - тогда доллар стоил 28,27015 гривен.

Что касается курса евро, то его НБУ наоборот опустил вниз. Сегодня, 25 сентября, за один евро придется отдать 32,89 гривен (на 7 копеек меньше, чем вчера).

Взлет цен на продукты, украинцев отрезвили прогнозом

Экономист Павел Кухта попытался спрогнозировать уровень инфляции в Украине на 2021 год и напомнил, что в госбюджет заложен рост цен на 7%.

"Это все будет зависеть от курса НБУ. Здесь у нас есть такая вилка, то есть они будут выбирать, как можно действовать. Инфляция сейчас у нас около 2%. Цель НБУ — 5%. Те расчеты, которые положены под бюджет — более 7%. Соответственно, НБУ может либо фактически согласиться с тем, что ему сейчас навязывает правительство, и тогда цены будут расти и это ударит по карманам украинцев. Или НБУ с этим не согласится, будет держать инфляцию под контролем, более стремительного роста цен не будет, но тогда будут проблемы с исполнением бюджета в том виде, в котором его сейчас подали", — резюмировал Кухта, общаясь с журналистами.

Зеленский записал новое видеобращение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам с неожиданным видеообращением. Ролик был опубликован в четверг, 24 сентября, на странице главы государства в Facebook.

"Мы должны построить страну, которая всегда и ко всему будет готова. Особенно это касается Ивано-Франковской области, которая часто страдает от наводнений", - напомнил президент.

Он также напомнил, что ранее побывал в Ланчине, где последнее наводнение произошло в июне 2020 года, и посетовал, что регион медленно отстраивается.

"Восстановительные работы ведутся вяло, поэтому дал распоряжение местным чиновникам ускориться. Вскоре проверим, как оно выполняется", - отметил Зеленский в своем видеообращении.

Президент также напомнил, что на прошлой неделе в Ивано-Франковской области с его участием была представлена Стратегия развития региона. Кроме того, глава государства проинспектировал восстановительные работы после июньского наводнения. Ходом последних президент остался недоволен, поэтому инициировал создание комиссии, которая должна проверить выполнение работ.

"К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и уезжать. Так не может быть", - резюмировал Владимир Зеленский.

Ми маємо збудувати країну, що завжди й до всього буде готова. Особливо це стосується Івано-Франківщини, яка часто потерпає від повеней. Побував у Ланчині, де останній паводок стався в червні. Відновлювальні роботи ведуться мляво, тож дав розпорядження місцевим чиновникам прискоритися. Невдовзі перевіримо, як воно виконується. Gepostet von Володимир Зеленський am Donnerstag, 24. September 2020

Ужесточение карантина с 28 сентября, кто из украинцев в зоне риска: "В течение следующих 14 дней..."

Украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина.

Решение о пересмотре зонирования было утверждено во время заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, украинская столица вышла из оранжевой зоны карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения.

Стоит отметить, что новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.

В красную зону попали Тернополь и Бережаны, и теперь в этих населенных пунктах будет ограничена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В столице, которую "отправили" в желтую зону, теперь нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

Напомним, лекарства в Украине будут продавать по-новому, важное разъяснение Минздрава.

Как сообщала Politeka, украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.

Также Politeka писала, что ограничения на госпитализацию, Степанов озвучил украинцам новые правила.