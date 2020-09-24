Украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Решение о пересмотре зонирования было утверждено во время сегодняшнего заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, украинская столица вышла из оранжевой зоны карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения.

Стоит отметить, что новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.

В красную зону попали Тернополь и Бережаны, и теперь в этих населенных пунктах будет ограничена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В столице, которую "отправили" в желтую зону, теперь нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

Ранее мы рассказывали, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 3372 новых случаев заражения китайским вирусом.

52 больных, по информации Министерства здравоохранения, за сутки умерли, а 1788 пациентов выздоровели, 685 человек были госпитализированы.

По количеству новых случаев в сутки на первое место снова вышел Киев, но на втором теперь Днепропетровская область; также все ухудшаются показатели Запорожской и Донецкой областей.

Всего в Украине зафиксировано 188106 случаев заражения китайским вирусом.

Напомним, лекарства в Украине будут продавать по-новому, важное разъяснение Минздрава

Как сообщала Politeka, украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали

Также Politeka писала, что ограничения на госпитализацию, Степанов озвучил украинцам новые правила