Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria’s Secret показала превью-кадр з нової фотосесії

Дівчина є однією з найбільш затребуваних супермоделей, тому шанувальники активно цікавляться її секретами догляду за тілом і шкірою обличчя, а також правилами харчування, яким слід Белла.

Щоб шкіра сяяла, і фігура завжди була у відмінній формі, Белла дотримується спеціальної дієти для підтримки мікрофлори в балансі. Модель їсть багато свіжих овочів, рибу і ферментовані продукти, а також виключила з раціону — молоко, рафінований цукор і глютен.

Як можна побачити на одному з фото зірки в Instagram, виглядає вона при такому харчуванні просто чудово, не обтяжуючи свій шлунок зайвими продуктами і не завантажуючи його вечорами, дівчина виглядає відмінно. При цьому Белла також може похвалитися незвично стрункою фігурою.

Останнє викликає багато заздрості у дівчат, так як модель не приховує: вона любить фастфуд і досить часто замовляє його. Так як Белла займається боксом і кроссфітом, калорії спалюються досить просто.

На фото також можна відзначити результат старанних тренувань Белли. У чорній білизні з мережив, з підв'язками і панчохами, вона виглядала просто чудово. А сяюча шкіра ідеально поєднувалася з бунтарським чином, ще більше виділяючись.

"Знаєш, Мені подобається мій чистий бурбон", - написала модель під фото.

Ось що пишуть шанувальники у відповідь:

"Дівчина, ти просто чарівниця", "Te amo Hermosa«," гаразд! Це просто ідеальна любов 🔥», «гаряче, гаряче, гаряче😻❤️🔥", "дуже зухвала Малятко🖤«,» Holy Moly Bella love you«," від такої відірватися не можна... 🙏 🏽 💍 🌹 🇵 🇸 ", "Така краса»", " о, мій Бог! Ти буквально чудова @bellahadid", " який збіг, в ці вихідні я пив бурбон. 💯».

До цього супермодель в леопардовій білизні повеселилася на кухні. Дівчина виглядала просто і несподівано по-домашньому. І хоча Хадід вважає за краще вдома показувати себе без макіяжу і укладок, робить вона це в соціальних мережах далеко не так часто.

Саме тому нові фото в Instagram, на яких Белла позувала з легкою посмішкою на обличчі, злегка сплутаним волоссям і без макіяжу так вразив фанатів. Дівчина підкорила не тільки стрункою фігурою в леопардовій білизні, яку так любить, але і природною красою. На сніданок вона з'явилася в цілому в досить милому образі.

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