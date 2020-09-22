Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала превью-кадр из новой фотосессии

Девушка является одной из самых востребованных супермоделей, поэтому поклонники активно интересуются ее секретами ухода за телом и кожей лица, а также правилами питания, которым следует Белла.

Чтобы кожа сияла, и фигура всегда была в отличной форме, Белла соблюдает специальную диету для поддержания микрофлоры в балансе. Модель ест много свежих овощей, рыбу и ферментированные продукты, а также исключила из рациона — молоко, рафинированный сахар и глютен.

Как можно увидеть на одном из фото звезды в Инстаграм, выглядит она при таком питании просто отменно, не утруждая свой желудок лишними продуктами и не загружая его по вечерам, девушка выглядит отлично. При этом Белла также может похвастаться необычно стройной фигурой.

Последнее вызывает много зависти у девушек, так как модель не скрывает: она любит фастфуд и довольно часто заказывает его. Так как Белла занимается боксом и кроссфитом, калории сжигаются достаточно просто.

На фото также можно отметить результат усердных тренировок Беллы. В черном белье из кружев, с подвязками и чулками, она выглядела просто отменно. А сияющая кожа идеально сочеталась с бунтарским образом, еще больше выделяясь.

«Знаешь, мне нравится мой чистый бурбон», - написала модель под фото.

Вот что пишут поклонники в ответ:

«Девушка, ты просто волшебница», «Te amo Hermosa», «Ладно! Это просто идеальная любовь 🔥», «Горячо, горячо, горячо, бунтарка на стиле😻❤️🔥», «Очень дерзкая малышка🖤», «Holy Moly Bella love you», «От такой оторваться нельзя... 🙏🏽💍🌹🇵🇸», «Такая красота 🔥💕», «О, мой бог! Ты буквально великолепна @bellahadid», «Какое совпадение, в эти выходные я пил бурбон. 💯».

До этого супермодель в леопардовом белье повеселилась на кухне. Девушка выглядела просто и неожиданно по-домашнему. И хотя Хадид предпочитает дома показывать себя без макияжа и укладок, делает она это в социальных сетях далеко не так часто.

Именно поэтому новые фото в Инстаграм, на которых Белла позировала с легкой улыбкой на лице, слегка спутанными волосами и без макияжа так впечатлил фанатов. Девушка покорила не только стройной фигурой в леопардовом белье, которое так любит, но и естественной красотой. На завтрак она явилась в целом в довольно милом образе.

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