Четвертий випуск нового шоу "Танці з зірками» ознаменувався новим скандалом з Ольгою Фреймут

Запрошеною суддею вечора стала Леся Нікітюк, а ведучою на балконі – Маша Єфросиніна. Саме вони і відважили Фреймут неоднозначні висловлювання.

«У мене до тебе питання по суті. Я ось переглянула кілька твоїх інтерв'ю. В одному інтерв'ю ти кажеш, влітку здається це було, що найбільша твоя помилка в житті, це те, що ти пішла з «Нового каналу», сьогодні ти кажеш, що найбільша твоя помилка – це те, що ти пішла з 1+1. Давай визначатися з помилками, Оля», - підколола учасницю «Танців» Єфросиніна.

"Спасибі, Марія, що дивитеся мої інтерв'ю, читаєте", - відповіла Фреймут.

"Ой, із задоволенням, це ж справжній квест за Вашою щирістю", - продовжила Єфросиніна.

У свою чергу Леся Нікітюк подарувала Ользі Фреймул шматок ламінату, натякнувши її партнеру Іллі Падзіні, що якщо телеведуча запізниться на репетицію, то йому буде чим її замінити.

У Мережі активно коментують інциденти.

"Маша, якій регулярно прилітає за нещирість стала головним викривачем цього пороку, а Леся, яка не так давно істерила з приводу «драбини» називає людину шматком ламінату??? Серйозно?", "Єфросиніна ще той провокатор", "Маша підколола", "Оля напевно зловила велику зірку свого часу. Думала що за неї будуть всі канали боротися, але все шоу без неї залишилися на плаву і стали навіть популярнішими. Вона дуже високо злетіла і не розрахувала падіння. Як говоритися Незамінних немає🤷 ♀️танець в порівнянні з іншими таке собі", "У Фреймут з гумором явно туго, але сьогодні і правда дуже жорстокі підтексти в жартах. Прям не по-дитячому по ній пройшлися під прикриттям посмішок», "Маша Єфросініна як змія", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, конфлікт Єфросиніної та Фреймут імееі давнє коріння. Одного разу на питання про те, чому Єфросиніна не запрошує на інтерв'ю Фреймут, з якої у них багато спільного - обидві працювали на "Новому каналі" провідними передачі "Підйом", вона відповіла наступним чином.

"Мені нецікаво розмовляти з людиною, яка ніколи не покаже свою справжню суть в ефірі", - сказала Єфросиніна.

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