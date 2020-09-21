Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала о премьере

На фото Леся показалась в стильном блестящем платье с небольшим декольте, сидя на переднем сиденье авто. Волосы у красотки были собраны в косичку, а образ Никитюк дополнила ярким макияжем и украшениями на шее. Рядом сидел мужчина, которого называют Богдан Богданыч. Он является водителем маршрутки Леси. Мужчина был в футболке и джинсах, а на голове у него была кепка, которую он как раз поправлял. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ле маршрутка скоро. За проезд передавать не нужно. Сегодня мы отсняли промо. Оно будет крутым, обещаю", - написала Леся.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Образ из клипа Майли Сайрус?", "Водитель у вас супер!", "Красавица. Уже жду новый сезон", "Обожаю Лесю в селе".

Сообщалось, что бывший кавээнщик, а ныне водитель в проекте Леси Никитюк "Le Маршрутка" Богдан Богданович, поделился любопытными деталями, оставшимися за кадром.

"Хотя маршрутка Лесина, в ней действуют мои правила. Ну, как правила. Мое слово – закон, а соглашается она с ним или нет, это уже не мои проблемы" - шутит Богдан.

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