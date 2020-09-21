Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала о премьере

На фото Леся показалась в стильном блестящем платье с небольшим декольте, сидя на переднем сиденье авто. Волосы у красотки были собраны в косичку, а образ Никитюк дополнила ярким макияжем и украшениями на шее. Рядом сидел мужчина, которого называют Богдан Богданыч. Он является водителем маршрутки Леси. Мужчина был в футболке и джинсах, а на голове у него была кепка, которую он как раз поправлял. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Ле Маршрутка скоро... За проїзд передавати не треба)😍 Сьогодні ми відзняли промо!!! Воно буде крутим !!!! Обіцяю🤪 @bohdan_bohdanovych_ Hair @prus_hairstylist Make up @tamrikori #soon @lemarshrutka_official

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"Ле маршрутка скоро. За проезд передавать не нужно. Сегодня мы отсняли промо. Оно будет крутым, обещаю", - написала Леся.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Образ из клипа Майли Сайрус?", "Водитель у вас супер!", "Красавица. Уже жду новый сезон", "Обожаю Лесю в селе".

Сообщалось, что бывший кавээнщик, а ныне водитель в проекте Леси Никитюк "Le Маршрутка" Богдан Богданович, поделился любопытными деталями, оставшимися за кадром.

"Хотя маршрутка Лесина, в ней действуют мои правила. Ну, как правила. Мое слово – закон, а соглашается она с ним или нет, это уже не мои проблемы" - шутит Богдан.

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