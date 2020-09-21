Четвертый выпуск нового шоу «Танці з зірками» ознаменовался новым скандалом с Ольгой Фреймут

Приглашенной судьей вечера стала Леся Никитюк, а ведущей на балконе – Маша Ефросинина. Именно они и отвесили Фреймут неоднозначные высказывания.

«У меня к тебе вопрос по сути. Я вот пересмотрела несколько твоих интервью. В одном интервью ты говоришь, летом кажется это было, что самая большая твоя ошибка в жизни, это то, что ты ушла с «Нового канала», сегодня ты говоришь, что самая большая твоя ошибка – это то, что ты пошла с 1+1. Давай определяться с ошибками, Оля», - подколола участницу «Танців» Ефросинина.

«Спасибо, Мария, что смотрите мои интервью, читаете», - ответила Фреймут.

«Ой, с удовольствием, это же настоящей квест за вашей искренностью», - продолжила Ефросинина.

В свою очередь Леся Никитюк подарила Ольге Фреймул кусок ламината, намекнув ее партнеру Илье Падзине, что если телеведущая опоздает на репетицию, то ему будет чем ее заменить.

В Сети активно комментируют инциденты.

«Маша, которой регулярно прилетает за неискренность стала главным уличителем сего порока, а Леся, корая не так давно истерила по поводу «драбыны» называет человека куском ламината??? Серьезно?», «Ефросинина ещё тот провокатор», «Маша подколола», «Оля наверное поймала большую звезду в свое время. Думала что за нее будут все каналы бороться, но все шоу без неё остались на плаву и стали даже популярней. Она очень высоко взлетела и не расчитала падение. Как говориться незаменимых нет🤷‍♀️танец по сравнению с остальными такое себе», «У Фреймут с юмором явно туго, но сегодня и правда очень жестокие подтексты в шуточках. Прям не по-детски по ней прошлись под прикрытием улыбочек», "Маша Ефросинина, как змея", - пишут в Сети.

Напомним, конфликт Ефросининой и Фреймут имееи давние корни. Однажды на вопрос о том, почему Ефросинина не приглашает на интервью Фреймут, с которой у них много общего – обе работали на "Новом канале" ведущими передачи "Подьем", она ответила следующим образом.



"Мне неинтересно разговаривать с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть в эфире", – сказала Ефросинина.

Напомним, Леся Никитюк восхитила видом в маршрутке с "ухажером": "Образ из клипа Майли Сайрус?"

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