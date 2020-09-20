Російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, похвалилася формами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Тут було дуже добре! Дякую, прекрасна Туреччина! Москва, зустрічай!✈ ️ Я сумувала...» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кошкіна плаває в басейні на надувному матраці, демонструючи фігуру в білосніжному купальнику.

«вогонь дівчинка», «а де морський захід, вируюче море?🌊 Яна біжить по хвилях берега моря», «ти красоточка», «не забудь шубу, у нас тут холодно, сонце є, але 12 градусів», «що ж ти робиш те», «якщо чесно! То в Туреччині хороше це тільки ти, коли там була», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, показала себе в купальнику

На одному з останніх фото в Instagram Кошкіна показала кадр свого відпочинку біля басейну. Зірка розтягнулася і закрила очі ніби від насолоди.

Модель одягла чорний купальник з красивою палітуркою на грудях і в районі стегон. Крізь ниточки тканини було помітно оголене тіло Кошкіної, що надавала пікантності.

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