30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, показала себя в купальнике

Звезда нередко публикует в своем Инстаграм горячие снимки и таким образом набирает все больше популярности, передает Politeka.net.

На одном из последних фото в Инстаграм Кошкина показала кадр своего отдыха возле бассейна. Звезда растянулась и закрыла глаза будто от наслаждения.

Модель надела черный купальник с красивым переплетом на груди и в районе бедер. Сквозь ниточки ткани было заметно обнаженное тело Кошкиной, что придавала пикантности.

Большая грудь, тонкая талия и округлые бедра - в этом теле все прекрасно.

"Судя по всему, драма не покидает меня даже в детском лягушатнике😅🐒 Какую роль я тут исполняла - точно не скажу, но чтоб вы понимали, без таких кадров, (которых 99% в моем телефоне), не получаются те, которые обычно я выкладываю на всеобщее обозрение. Так что, ловите эксклюзив😂👏🏻", - написала красотка.

За 12 часов пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Кошкина хорош балдеть... живот уже почти свисает 🙉🙉🙉", "Жалко, что буфера с губами ненатуральные...", "Вот, а кто бы ей не присунул?)", "Спящая красавица)))", "Девочка моя", "ищет миллионера, наживки пошли в ход", "Шикарная🔥😍", "Божественно❤️❤️", "Блин, ты такая классная!.. И я почему-то горжусь 👍😁😉", "Супер 🔥, жалко что не в одном отеле будем отдыхать. Было бы очень приятно познакомиться. Ты супер!)", "Красивая. Ещё и грамотно пишешь...) Кайф. Приятно смотреть и осознавать😁", - написали пользователи сети.

Напомним, что пышногрудая «невеста Харламова» распахнула свою гордость и показала необычный дар: "Ты с другой планеты?".

А еще Politeka писала, что фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя".

Также Politeka сообщала, что опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!".