Российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, похвасталась формами на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Здесь было очень хорошо!☀️🥂 Благодарю, прекрасная Турция! Москва, встречай!✈️💖 Я скучала...» -говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кошкина плавает в бассейне на надувном матрасе, демонстрируя фигуру в белоснежном купальнике.

«огонь девочка», «А где морскои закат,бурлящее море?🌊 Яна бегущая по волнам берега моря», «ты красоточка», «Не забудь шубу, у нас тут холодно, солнце есть, но 12 градусов», «Что ж ты делаешь то», «если честно! То в Турции хорошее это только ты, когда там была», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, показала себя в купальнике

На одном из последних фото в Инстаграм Кошкина показала кадр своего отдыха возле бассейна. Звезда растянулась и закрыла глаза будто от наслаждения.

Модель надела черный купальник с красивым переплетом на груди и в районе бедер. Сквозь ниточки ткани было заметно обнаженное тело Кошкиной, что придавала пикантности.

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