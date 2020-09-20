30-річна актриса й ведуча Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, продемонструвала пружні принади в басейні

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжі фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому чорно-рожевому бікіні (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Зірка насилу забралася на надувний матрац, щоб зробити надяскраве фото. Кумедний момент численних і спочатку невдалих спроб забратися на надувне "ескімо" відобразила камера. У підсумку, Кошкіна домоглася своєї мети: вляглася в томній позі на животі, блиснувши апетитними сідницями і не менш апетитним бюстом. Мокра, втомлена, але щаслива Яна сховала очі за сонцезахисними окулярами, обдарувавши глядачів чарівною посмішкою.

"Доброго ранку!️ ️ Як і обіцяла, гортайте👉 і насолоджуйтеся моєю грацією на відео🐷 😂", - підписала кадри "подруга" Харламова.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Норм гвинт!!👍😂"

"Найкрасивіша дівчинка 💖"

"Які види!!!👍"

"Ех яка"

"Приветик Яна🔥🌹! Грація хороша🍑 🍑 🔥 🤗 😜 👌! Але шансів у Вас немає залізти на надувний матрац для плавання🤣 😜! Це не чоловік🤣 " - "ну судячи з першого фото, все-таки вдалося)"

"Ведмедик залазить на крижину)"

"🔥горішок"

"Попа менше стала, наслідок планових голодувань!"

"Терміново треба горішок підкачати, зникає потроху, а так хороша"

Раніше ми повідомляли, Кошкіна в мегавідкритій білій сукні з обробкою з пір'я збентежила натяком про свої гонорари. Дівчина стояла на сходах, трохи нагнувшися вперед, зі здивованим виразом обличчя.

"Коли директор назвав суму нашого наступного гонорару за ведення корпоративу🤪 🙈", - підписала фото зірка.

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