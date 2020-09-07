30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, блеснула совершенными формами в мини

Звезда обладает невероятной внешностью, поэтому всегда выглядит идеально, передает Politeka.net. В очередном видео, выложенном в Инстаграм, блогерша предстала во всей красе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кошкина позировала в шелковом мини-платье на тончайших завязочках, которые держались на плечах. Смелое декольте позволило полюбоваться шикарным бюстом звезды.

Тонкую талию подчеркнул большой черный пояс, а дополнили столь нежный образ неожиданно грубые ботинки.

Артистка распустила длинные волосы, ее образ был дополнен красивым макияжем.

"Посмотрела я на себя со стороны на этом видео и поняла, что в таком весе мне все нравится🤪🔥 Больше никаких диет!)

Мужчины, а вы как считаете, девушка должна быть с формами или все-таки худой?🤔", - поинтересовалась красотка.

Всего за минуту пост собрал более 200 просмотров и много комментариев:

"Ты вполне меня устраиваешь", "Шикарная", "Стиральная доска, не комильфо", "А что это за музыка?", "Какая вы шикарная", "Яна, вы идеальная", "Вы шикарны🔥🔥🔥🔥. Приятно смотреть на вас каждый раз. Я из Ташкента. Не болейте. Берегите себя💋", "Я бы тоже вас сфотографировала с огромным удовольствием 🌹🌹🌹 Очень красивая и талантливая 🔥🔥🔥", "По мне, не слишком худая, что аж кожа да кости и чекушка крови, но и не слишком толстой, но и чтоб попа была, но опять же не п**дак, как многие качают и не плоская грудь, но и не дойки, которыми можно удавить😊😊😊😊😊", "Девушка в любом весе прекрасна по своему, у вас, Яночка, все прекрасно".

Напомним, что пышногрудая «невеста Харламова» распахнула свою гордость и показала необычный дар: "Ты с другой планеты?".

А еще Politeka писала, что фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя".

Также Politeka сообщала, что опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!".