30-летняя актриса и ведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, продемонстировала упругие прелести в бассейне

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежие фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном черно- розовом бикини (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Звезда с трудом забралась на надувной матрас, дабы сделать сверхяркое фото. Забавный момент многочисленных и сначала неудачных попыток забраться на надувное "эскимо" запечатлела камера. В итоге, Кошкина добилась своей цели: улеглась в томной позе на животе, блеснув аппетитными ягодицами и не менее аппетитным бюстом. Мокрая, уставшая, но счастливая Яна спрятала глаза за солнцезащитными очками, одарив зрителей обворожительной улыбкой.

"Доброе утро!☀️ Как и обещала, листайте👉🏼 и наслаждайтесь моей грацией на видео🐷😂", - подписала кадры "подруга" Харламова.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Норм винт!!👍😂"

"Самая красивая девочка 💖"

"Какие виды!!!👍"

"Эх какая"

"Приветик Яна🔥🌹! Грация хороша🍑🍑🔥🤗😜👌! Но шансов у Вас нет залезть на надувной матрас для плавания🤣😜! Это не мужчинка🤣" - "ну судя по первому фото, все-таки удалось)"

"Медвежонок взбирается на льдину)"

"🔥орешек"

"Попа меньше стала, последствие плановых голоданий!"

"Срочно надо орешек подкачать, исчезает понемногу, а так хороша"

Ранее мы сообщали, Кошкина в мегаоткрытом белом платье с отделкой из перьев обескуражила намеком о своих гонорарах. Девушка стояла на лестнице, немного нагнувшись вперед, с удивленным выражением лица.

"Когда директор назвал сумму нашего следующего гонорара за ведение корпоратива🤪🙈", - подписала фото звезда.

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