30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила соблазнительным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала у себя в Инстаграм снимок, который вызвал горячие споры.

В минувшие выходные стало известно, что Кошкина попала в больницу. Подробностей ни тогда ни сейчас она не сообщила. Однако, уже через несколько дней Яна вернулась к работе. При это многие заметили некоторые перемены.

Больше всего внимания привлек нос блогерши, который, по уверениям наблюдательных комментаторов, стал аккуратнее, но и менее заметен.

«Что с носом? Все меньше и меньше,как у Майкл Джексона», «Завидую белой завистью Гарику», «Лишь бы Гарику нравилось», «Майкл Джексон жив!», «Ничего естественного не осталось, все как под копирку. ну хотя если природа не дала, что ж поделаешь», «Яна, это не ты)», «Тебя тут не узнать», - пишут в Сети.

В тоже время другие отмечают, что Кошкина віглядит потрясающе.

Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Девушку, обладающую впечатляющими формами, даже окрестили «пышногрудой невестой Харламова».

Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы. Правда, ее слова убедили далеко не всех.

Напомним, что Яна Кошкина подчеркнула свое главное достоинство прозрачным корсетом: "Тема раскрыта".

А еще Politeka писала, что Яна Кошкина подразнила формами, изогнувшись в слишком коротком платье: «Максимально натянула».

Также Politeka сообщала, что Яна Кошкина забыла о приличии и задрала ножку в дерзком мини: "Какая вы...".