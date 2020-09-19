30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, порадувала видом в купальнику

Спокусниця вже кілька днів викладає фото зі свого відпочинку, передає Politeka.net. Цього разу красуня постала в білому купальнику на яскравому матраці.

Зірка лягла, продемонструвавши соковиті місця і ідеальні вигини. Купальник натягнувся на грудях, яким було ніби тісно у вузькій тканині.

Завершили яскравий образ рожеві окуляри й пов'язка у вигляді вушок на голові.

Кошкіна взяла довгий льодяник і піднесла його до губ.

На другому фото Яна лежить, широко посміхаючись.

"Вам яка більше подобається: 1 або 2?

P. S. Ну а як я залазила на цей матрац, окрема пісня!💦 😅 (Відео природно є)🙈 якщо хочете, викладу😜", - написала блогерка.

За 25 хвилин пост зібрав майже 8000 лайків і багато коментарів.

"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост 🔥 🔥 🔥 як і мої наряди)", "карамелька👌", "цікаво подивитися відео", "я в трусах не розбираюся, але твої з п'ятдесятих дуже схоже", "головне,Яночка, не засовуй глибоко бурульку", "прекрасна Яна😍 😍 😍", "солоденька🔥 🔥", "Хороший товар для султана в гарем", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Яна Кошкіна постала в довгій сукні з глибоким декольте і вирізом на спідниці.

Легкий наряд виблискував на світлі, красиве пір'ячко навколо декольте привертало ще більше уваги до такого сміливого вирізу.

Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна позувала в ефектному міні, зігнувшись і посвітивши розкішною фігурою.

"Моя улюблена рубрика - подив "мікро сукні"🙈...",- написала вона.

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