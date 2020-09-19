30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, порадовала видом в купальнике

Соблазнительница уже несколько дней выкладывает фото со своего отдыха, передает Politeka.net. В этот раз красотка предстала в белом купальнике на ярком матрасе.

Звезда легла, продемонстрировав самые сочные места и идеальные изгибы. Купальник натянулся на груди, которой было будто тесно в узкой ткани.

Завершили яркий образ розовые очки и повязка в виде ушек на голове.

Кошкина взяла длинный леденец и поднесла его к губам.

На втором фото Яна лежит, широко улыбаясь.

"Вам какая больше нравится: 1 или 2?

P.s. Ну а как я залезала на этот матрас, отдельная песня!💦😅 (Видео естественно имеется)🙈 Если хотите, выложу😜", - написала блогерша.

За 25 минут пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост🔥🔥🔥 как и мои наряды)", "карамелька👌", "Любопытно посмотреть видео", "Я в трусах не разбираюсь, но твои из пятидесятых очень похоже", "Главное,Яночка,не засовывай глубоко сосульку", "Прекрасная Яна 😍😍😍", "Сладенькая🔥🔥", "Хороший товар для султана в гарем", - написали пользователи сети.

Напомним, Яна Кошкина предстала в длинном платье с глубоким декольте и вырезом на юбке.

Легкий наряд сверкал на свету, красивые перышки вокруг декольте привлекали еще больше внимания к столь смелому вырезу.

Ранее сообщалось, что Яна Кошкина позировала в эффектном мини, изогнувшись и посветив роскошной фигурой.

«Моя любимая рубрика - недоумение «Микро платья»🙈...", - написала она.

Напомним, что пышногрудая «невеста Харламова» распахнула свою гордость и показала необычный дар: "Ты с другой планеты?".

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