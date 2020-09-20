30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, показала себе в купальнику

Зірка нерідко публікує у своєму Instagram гарячі знімки і таким чином набирає все більше популярності, передає Politeka.net.

На одному з останніх фото в Instagram Кошкіна показала кадр свого відпочинку біля басейну. Зірка розтягнулася і закрила очі ніби від насолоди.

Модель одягла чорний купальник з красивими зав'язочками на грудях і в районі стегон. Крізь ниточки тканини було помітно оголене тіло Кошкіної, що надавала пікантності.

Великі груди, тонка талія і округлі стегна - в цьому тілі все прекрасно.

"Судячи з усього, драма не покидає мене навіть в дитячому жабник😅 🐒 яку роль я тут виконувала - точно не скажу, але щоб ви розуміли, без таких кадрів, (яких 99% в моєму телефоні), не виходять ті, які зазвичай я викладаю на загальний огляд. Так що, ловіть ексклюзив😂 👏 🏻", - написала красуня.

За 12 годин пост зібрав майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Кошкіна хороший балдеть... живіт вже майже звисає🙉 🙉 🙉", " шкода що буфера з губами ненатуральні...", "Ось, а хто б їй не присунув?) ", "Спляча красуня)))"," Дівчинка моя", "шукає мільйонера наживки пішли в хід", " шикарна🔥 😍", "Божественно❤️❤️", "блін, ти така класна!.. І я чомусь пишаюся👍 😁 😉", " супер🔥, шкода що не в одному готелі будемо відпочивати. Було б дуже приємно познайомитися. Ти супер!)", "Гарна. Ще й грамотно пишеш...) Кайф. Приємно дивитися і усвідомлювати😁", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що пишногруда "наречена Харламова" розкрила свою гордість і показала незвичайний дар: "ти з іншої планети?".

А ще Politeka писала, що фігуриста "наречена Харламова" в спальні показала свою пишну красу:"я розлучився через тебе".

Також Politeka повідомляла, що сп'яніла любов'ю подруга Харламова виставила своїх значних "близнючок": "Боже, це перебір!".