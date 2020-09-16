Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі, вразивши зовнішнім виглядом

На фото красуня позувала в білій футболці, а зверху на талії можна побачити ремінь, схожий на корсет. Красуня доповнила образ довгими чобітьми, а волосся залишила розпущеним. Зірка в такому образі прогулялася на вулиці і її нічого не бентежило. Фанати могли відразу помітити, що цього разу модель була з білим волоссям. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Блондинка", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цей образ-мій найулюбленіший", "це мій улюблений образ", "жахливе волосся", " вона така красива. Лялька на добраніч", "вулиця мене, дитинко", " я посилаю тобі приємний поцілунок! Обожнюю твій стиль!", "Це добре виглядає", "вау, я засліплений".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула розкішною фігуркою в білому боді.

Соковиті кадри з'явилися на фан-сторінці зірки, а Кайлі опублікувала їх у себе в Instagram. На фото дівчина позує в білому обтягуючому боді, яке підкреслює ідеальну фігурку красуні. Кайлі підняла руки вгору, щоб підкреслити ідеальні вигини молодого пружного тіла.

Додамо, що на фото Кайлі ще з чорним волоссям, які їй дуже йдуть.

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