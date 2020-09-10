Известная модель Кайли Дженнер показала новый образ, который никого не оставил равнодушным

На фото Кайли показалась в боди с полосатым верхом и черным низом. Образ Дженнер дополнила чулками и босоножками. Звезда на голову надела шапочку, а сама сидела на якоре. Бретельки боди были спущены и красотка еле удержала свои "персики" в декольте. Фото вышло очень соблазнительным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии. Все из-за того, что звезда выбросила кадры в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала себя на отдыхе.

На фото Кайли позировала в разноцветном купальнике на веревочках. Красотка сидела, а на фоне можно увидеть море.



Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня есть несколько фактов о вас, знаете что)", "Ок, дорогая, хорошо", "Так жарко и соблазнительно", "Я положил эту картинку на одеяло", "Вкусная"

Мы писали, что известные сестры Кайли и Кендалл Дженнер показали себя в новых образах.

На фото Кендалл сидела в черном платье, сапогах и шляпе, а образ дополнила сумочкой. Кайли расположилась рядом в белом платье и сапогах. Девушки без стыда демонстрировали свое тело, отведя взгляд от камеры.

Напомним, Кайли Дженнер восхитила упругими "персиками" в узком топе

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер вместе с Кортни Кардашьян соблазнили телами в купальниках

Также Politeka сообщала, что похудевшая Ким Кардашьян померилась достоинствами с Кортни и Кайли Дженнер



