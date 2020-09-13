Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала прелести в бикини

Фанаты звезды в одной из соответствующих страниц разместили архивные снимки знаменитости, пишет Politeka.net.

На фото предстала Кайли много лет назад. Звезда была в крохотном бикини на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее грудь - очень жарко.

Прелести здесь еще не поражают своими объемами и скромно спрятались под лифчиком.

Также красотка надела длинную юбку с большим вырезом, из которого выглядывали стройные ножки.

Модель заплела неаккуратную косу из длинных темных волос. Непослушные пряди она забрала за ушко.

На руке звезды блестел браслет.

Кайли улыбалась, сложив руки перед собой, будто намереваясь что-то словить.

Авторыпоста отметили, что модель лучшая.

За 11 часов пост собрал всего более 40 лайков и ни одного комментария, ведь группа еще несильно популярная.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в телесном боди с большими вырезами, которые оголили ее знаменитую пятую точку.

Модель распустила длинные волосы с укладкой, а на ее лице можно заметить неяркий макияж.

Груди обеих соблазнительно выпирали из тесного лифчика.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер была в серебряном топе и джинсах. Кайли оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильным макияжем. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пышную грудь в громадном декольте. Также на фото можно оценить и плоский животик красотки. Звезда на втором фото уже просто стояла, показывая себя.

Фото "порвали" поклонников, которые написали массу приятного.

Напомним, Кайли Дженнер в образе соблазнительной морячки оседлала огромный якорь

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