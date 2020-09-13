Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала прелести в бикини
Фанаты звезды в одной из соответствующих страниц разместили архивные снимки знаменитости, пишет Politeka.net.
На фото предстала Кайли много лет назад. Звезда была в крохотном бикини на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее грудь - очень жарко.
Прелести здесь еще не поражают своими объемами и скромно спрятались под лифчиком.
Также красотка надела длинную юбку с большим вырезом, из которого выглядывали стройные ножки.
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Модель заплела неаккуратную косу из длинных темных волос. Непослушные пряди она забрала за ушко.
На руке звезды блестел браслет.
Кайли улыбалась, сложив руки перед собой, будто намереваясь что-то словить.
Авторыпоста отметили, что модель лучшая.
За 11 часов пост собрал всего более 40 лайков и ни одного комментария, ведь группа еще несильно популярная.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в телесном боди с большими вырезами, которые оголили ее знаменитую пятую точку.
Модель распустила длинные волосы с укладкой, а на ее лице можно заметить неяркий макияж.
Груди обеих соблазнительно выпирали из тесного лифчика.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер была в серебряном топе и джинсах. Кайли оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильным макияжем. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пышную грудь в громадном декольте. Также на фото можно оценить и плоский животик красотки. Звезда на втором фото уже просто стояла, показывая себя.
Фото "порвали" поклонников, которые написали массу приятного.
Напомним, Кайли Дженнер в образе соблазнительной морячки оседлала огромный якорь
А еще Politeka писала, что влажная Кайли Дженнер в бесстыжем бикини блеснула загорелым бюстом
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